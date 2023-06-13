Донецк, 13 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили новые схроны с боеприпасами украинских сил на территории ДНР, сообщили 13 июня в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

Бойцы обнаружили более 70 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), около 200 крупнокалиберных снарядов и мин, заряды к РСЗО, гранатомёты и взрывчатку. Также нашли более 23 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

Росгвардия также опубликовала фото, на котором запечатлена лишь малая часть изъятого арсенала ВСУ.

Как сообщало 8 июня ИА Регнум, в Меловском районе ЛНР стражи порядка обнаружили семь ящиков с боеприпасами ВСУ. На бывших местах дислокации украинских военнослужащих изъяли 20 гранат Ф-1 и около 10 тысяч патронов.

При этом 6 мая сотрудники полиции отдела МВД России «Меловский» и сотрудники Росгвардии обнаружили на бывших позициях ВСУ около села Великоцк 20 гранат Ф-1 с запалами УЗРГМ-2, 1400 патронов калибра 7,62×39 мм, 1760 патронов калибра 7,62×54 мм, 6480 патронов калибра 5,45 мм.