Москва, 13 июня, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В России 13 июня в онлайн-формате стартовала акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби 22 июня, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Кадр из видео с канала: Sakhamedia Vlog Акция «Свеча памяти»

«В этом году виртуальные свечи будут зажигать уже в 4-й раз», — говорится в сообщении.

Организаторы акции отметили, что она поможет собрать средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

В 2022 году специально для проекта записали 50 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Все они размещены на сайте деньпамяти. рф. В этом году на сайт добавили ещё девять историй ветеранов. Также все желающие могут прямо на сайте сделать пожертвование. Все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции и зажечь свою свечу памяти может любой желающий на сайте с 13 по 22 июня.

«Свеча памяти» проходит с 2004 года. Рано утром молодёжь, ветераны, общественные деятели и политики с зажжёнными свечами приходят к местам, связанным с Великой Отечественной войной, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто не вернулся домой. С 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции акцию стали проводить в онлайн-формате. В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 479 тысяч виртуальных свечей и пожертвовали порядка 600 тысяч рублей на помощь ветеранам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня 2022 года в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе дали старт акции «Свеча памяти». Её участники зажгли десятки свечей в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В памятных мероприятиях приняли участие заместитель председателя Госдумы, председатель попечительского совета акции «Свеча Памяти» Ирина Яровая, представители общероссийской организации «Офицеры России», ветераны силовых структур, представители патриотических общественных организаций, религиозных конфессий, юнармейцы и кадеты.

В Елоховском соборе зажгли главную свечу памяти, состоящую из 15 свечей, по количеству союзных республик, входивших в состав СССР. Из Елоховского собора автоколонна с огнём зажженной свечи направилась к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Акция завершилась на Поклонной горе.