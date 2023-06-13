Москва, 13 июня, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» совместно с другими российскими подразделениями будут решать вопрос предотвращения вылазок украинских диверсантов в приграничных регионах России. Об этом 13 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Он отметил, что решение по батальону приняли совместно соратник Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также представители Минобороны и областного руководства Росгвардии.

«Выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учётом высокой боеспособности батальона «Запад-Ахмат» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — написал он.

Кадыров поблагодарил Делимханов и Гладкова за совместную работу по защите жителей приграничных территорий и пожелал удачи бойцам батальона «Запад-Ахмат».

ИА Регнум сообщало 12 июня, что Министерство обороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Соглашение заключили в рамках приказа министра обороны Сергея Шойгу о порядке организации деятельности добровольческих организаций. В контракте определили правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмат» в зоне специальной военной операции и распространение на них и членов их семей мер государственной защиты и поддержки.