Москва, 13 июня, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Правительство поддержало законопроект о разовом взносе со сверхприбыли крупных компаний. Об этом сообщили 13 июня в пресс-службе Министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Сегодня на заседании правительства одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, в соответствии с проектом, в отношении налога подразумеваются некоторые исключения, но какие именно, не сообщили.

Ранее ИА Регнум назвало размер соответствующего единоразового сбора со сверхприбыли российского бизнеса за 2021–2022 годы. Он составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем 2018–2019 годов. В случае досрочной уплаты налог составит 5%. Отмечается, что консолидировать позицию предпринимателей будет Российский союз промышленников и предпринимателей.

Помимо этого, платить налог на сверхприбыль обязуют уходящие из России компании. В материале Bloomberg говорится, что мера планируется в качестве влияния на итоговые цены сделок. При этом для зарубежных компаний, стремящихся покинуть Россию, не предусмотрены налоговые послабления.