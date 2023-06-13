Москва, 13 июня, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Российская армия имеет на вооружении довольно много снарядов с обеднённым ураном, и Москва оставляет за собой право применить их, если на такой шаг пойдёт украинское командованией. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Кадр из видео из Телеграм — канала Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Если они будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы», — сказал Путин.

Он добавил, что в данном случае нет необходимости действовать с упреждением. Пока Россия не применяет снаряды с урановым сердечником.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что на Европу надвигается радиоактивное облако. Он возникло от удара по складу ВСУ, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном, поставленные Западом. В Польше к тому времени уже зафиксировали рост радиационного фона.

При этом в США в июне сообщили о планах Вашингтона передать Киеву снаряды с урановым стержнем для танков Abrams. Как отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, эти поставки не помогут ВСУ, но помешают мирному урегулированию на Украине и принесут вред её населению.