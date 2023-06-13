Москва, 13 июня, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что Москва думает над выходом из зерновой сделки.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В случае выхода из зерновой сделки Россия готова будет бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который шёл с Украины», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Россию в очередной раз обманули. Президент подчеркнул, что по зерновой сделке с точки зрения либерализации поставок зерна, ничего не сделано.

Также Путин заявил, что продажа зерна в рамках сделки — это основной источник валютных поступлений Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали Черноморскую зерновую инициативу, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу. Вторая часть пакетной договорённости, в частности, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Зерновую сделку продлили до 18 июля 2023 года.

Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия будет решать, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, только с учётом собственных интересов.

При этом 10 июня в МИД России заявили, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки. При этом препятствует этому Запад. Очередные переговоры по обеспечению реализации Черноморской инициативы прошли 9 июня в Женеве. На переговорах особое внимание уделяли ситуации с решением пяти системных проблем, а именно переподключением «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлением поставок запчастей и техники, транспортной логистикой и страхованием, аммиакопроводом «Тольятти-Одесса», а также разблокированием «замороженных» российских активов.