Москва, 13 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июня пообещал разобраться в вопросе невыплат участникам СВО за уничтоженную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства пообещал вернуться к этому вопросу в разговоре с Минобороны.

«По-моему за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что федеральные власти могут рекомендовать субъектам установить общий уровень региональной надбавки бойцам СВО, чтобы выплаты не различались.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам МЧС России. В документе говорится, что в случае гибели вышеуказанных сотрудников, военнослужащих и работников, выполняющих задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в период проведения спецоперации, членам семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в разных долях.