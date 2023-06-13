Москва, 13 июня, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard прекрасно горят, как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин 13 июня на встрече с военными корреспондентами.

Dvidshub.net Bоевые машины пехоты Bradley

Российский лидер отметил, что Запад выгреб со складов всё оружие для Украины, осталось только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что бойцы подразделений группировки «Восток» в ходе боёв на Запорожском направлении захватили танки Leopard и БМП Bradley. Как рассказали в ведомстве, не все образцы западной техники оказались уничтожены полностью, некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей.

При этом телеканал CNN рассказал, что ВСУ потеряли уже 15% поставленных Вашингтоном машины Bradley. Эти БМП преимущественно используются для перевозки личного состава на поле боя, обеспечивая огневую поддержку. В в конце января на Украину была доставлена ​​первая партия более чем из 60 таких БМР, военные Украины и стран Запада утверждали, что бронетехника будет иметь важное значение для наступления. Также большие надежды возглашались на немецкие танки Leopard.

В РФ подчеркнули, что вся западная техника на Украине всё равно будет уничтожена.

22 декабря президент России Владимир Путин, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, заявил что Вооруженные силы РФ «пощелкают» ЗРК Patriot. С того момента Минобороны РФ сообщало об уничтожении нескольких установок.