Москва, 13 июня, 2023, 18:30 — ИА Регнум. За год оборонное производство увеличили в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Об этом сообщил 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ Снаряды

«Т-90 — прорыв, лучший танк в мире, как только на позицию выходит, некому и нечего делать», — сказал Путин.

При этом глава государства рассказал, что российской армии не хватает высокоточных вооружений, средств связи. Президент добавил, что России пока количественно не хватает беспилотников. Однако армия использует имеющиеся дроны эффективнее, чем противник.

Кроме того, Путин заявил, что в стране улучшаются характеристики вооружения. Как подчеркнул глава государства, если бы не было СВО, не было бы понятно, как донастроить российскую армию.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня президент России поручил Минпромторгу принять меры для увеличения выпуска продукции на оборонных предприятиях за счёт методов «бережливого производства». Позже Путин сообщил, что Россия испытывает нехватку современных вооружений, но оборонный комплекс выполнит все поставленные перед ним задачи.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Военно-промышленный комплекс (ВПК) существенно нарастил производство для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине почти по всем позициям и продолжит его наращивать.

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где в том числе производят бронетранспортёры и бронеавтомобили «Тигр». Предприятие нарастило их выпуск. Главе ведомства представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава.