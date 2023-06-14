Москва, 14 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Центр «Моспром» провел обучающий марафон для повышения компетенций промышленных компаний Москвы в области диджитал-маркетинга и SEO-продвижения. В марафоне приняли участие 16 компаний, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 16 московских экспортеров приняли участие в марафоне центра «Моспром»

«Главная цель марафона состоит в том, чтобы помочь московским промышленным компаниям усилить позиционирование их продукции на внешних рынках. Программа содержала шесть обучающих модулей с практическими занятиями и индивидуальными консультациями специалистов», — отметил Овчинский. Он добавил, что компании-экспортеры повысили экспертизу своих сотрудников, а также получили универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Марафон состоял из теоретической и практической части, в рамках которой участникам надо было выполнить пять заданий. После завершения обучения каждое предприятие получило индивидуальную консультацию от экспертов марафона, во время которой подвели итоги прохождения обучения, проанализировали стратегию и готовность выхода на зарубежные рынки.

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Специалисты центра изучают целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. Также в рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Помимо этого, специалисты центра «Моспром» обеспечивают участие столичных экспортеров в международных выставках и бизнес-миссиях. Благодаря в том числе поддержке, оказанной центром «Моспром», экспортно ориентированные производители российской столицы переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.