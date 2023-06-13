Москва, 13 июня, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Украинские власти «выбросили» все договорённости, которые удалось достичь в марте 2022 года после того, как российская армия отошла от Киева. Об этом 13 июня заявил на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил глава государства, в ходе переговоров в марте 2022 года с представителями Киева Москва всё время поднимала вопрос о поддержке украинскими властями неонацистского движения.

Путин уточнил, что на переговорах речь велась о том, чтобы «в законе на Украине ввели соответствующие ограничения».

«В целом, кстати говоря, об этом даже договорились в ходе того раунда переговоров, до того, как наши войска отошли от Киева, потому что после этого они все выбросили, все наши договорённости», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что то, что сейчас происходит на Украине, где сделали национальным героем нациста Бандеру, никогда не устроит Россию. Глава государства удивился тем, что имеющий еврейские корни президент Украины Владимир Зеленский поддерживает неонацистов, предшественники которых в годы Второй мировой войны уничтожали гражданское еврейское население.

До этого президент заявлял, что западные страны используют Украину в своих попытках раскачать внутреннюю ситуацию в России. Он уточнил, что Запад делает это потому, что им не нужна в Европе такая большая страна с таким огромным потенциалом.