Москва, 13 июня, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня рассказал о борьбе России с вражеской агентурой. По его словам, стране необходимо расширить деятельность спецслужб в данном направлении.

Гавриил Григоров, РИА Новости Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами

«У них очень жёсткий контрразведывательный режим, военное положение. Нам нужно просто улучшать работы правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи решаемы. Видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого», — заявил глава государства.

Путин напомнил о журналистке Дарье Дугиной, которая погибла от рук украинских агентов. Он назвал случившееся огромной трагедией и подчеркнул, что девушка просто занимала определённую позицию.

«Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и всё», — указал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором ехала с фестиваля «Традиция». Как заявили в ФСБ, её убийство организовали киевские спецслужбы. Обвиняемой в убийстве стала украинка Наталья Вовк, которую заочно арестовал Басманный суд Москвы. Женщину обвинили в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти.

Также 2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Он погиб в момент взрыва. Преступление Дарья Трепова по заданию украинских спецслужб. В начале вечера она подарила Татарскому статуэтку, которая через несколько минут взорвалась.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов впоследствии заявил, что в убийствах Дугиной и Татарского могли быть замешаны одни и те же люди. По его мнению, оба раза с целью отвести лишнее подозрение террористы использовали женщину.