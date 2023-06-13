Москва, 13 июня, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Работа по набору контрактников идёт очень неплохо. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 июня на встрече с военными корреспондентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Служба по контракту

Глава государства добавил, что мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой.

«Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что практически все мобилизованные возвращаются из отпусков, а большинство исключений связаны с уважительными причинами.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 3 апреля начала работать горячая линия для желающих пройти военную службу по контракту. В тот же день в столице открылся пункт отбора на военную службу по контракту. Обращаться в этот пункт могут граждане России, желающие поступить на военную службу по контракту. Заявления принимаются и от иностранных граждан. При этом военный комиссар Москвы Максим Локтев отметил, что организаторы работы пункта учли пожелания тех, кто уже служил по контракту. Он добавил, что с кандидатами проводят профессиональные собеседования. Срок службы определяется в каждом случае индивидуально, при этом минимальный — 11 месяцев.