Москва, 13 июня, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Закон о создании внесудебных механизмов защиты пенсионных накоплений российских граждан подписал 13 июня президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

Этот закон Госдума приняла 1 июня. Его разработали в рамках реализации поручения президента о создании внесудебных механизмов защиты пенсионных накоплений в случае выявления мошеннических и прочих противоправных действий.

Согласно закону, финансовый омбудсмен получает полномочия рассматривать требования о возврате пенсионных накоплений гражданину в случае их неправомерного перевода в другой негосударственный пенсионный фонд.

Такие обращения в обязательном порядке должны рассматриваться финансовым омбудсменом, если они поступили к нему до установления гражданину накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Совфед одобрил этот закон 7 июня 2023 года.

О необходимости гарантировать сохранность добровольных пенсионных накоплений российских граждан в размере 2,8 млн рублей Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному Собранию. В апреле президент подписал закон, удвоивший страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений.