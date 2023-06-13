Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений
Москва, 13 июня, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Закон о создании внесудебных механизмов защиты пенсионных накоплений российских граждан подписал 13 июня президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Этот закон Госдума приняла 1 июня. Его разработали в рамках реализации поручения президента о создании внесудебных механизмов защиты пенсионных накоплений в случае выявления мошеннических и прочих противоправных действий.
Согласно закону, финансовый омбудсмен получает полномочия рассматривать требования о возврате пенсионных накоплений гражданину в случае их неправомерного перевода в другой негосударственный пенсионный фонд.
Такие обращения в обязательном порядке должны рассматриваться финансовым омбудсменом, если они поступили к нему до установления гражданину накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.
Совфед одобрил этот закон 7 июня 2023 года.
О необходимости гарантировать сохранность добровольных пенсионных накоплений российских граждан в размере 2,8 млн рублей Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному Собранию. В апреле президент подписал закон, удвоивший страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений.