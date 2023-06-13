Эксперты объяснили, как на табачный рынок повлияет госрегулирование
Эксперт Шапкин рассказал, что госрегулирование табачной продукции сократит число дешёвых сигарет
Москва, 13 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Появление в России госконтроля за оборотом табачной и никотинсодержащей продукцией, а также её лицензирование поможет выявить и устранить с рынка контрафактный табак как внутри страны, так и ввоз из соседних стран, где ставка акцизов ниже. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Мера проводится по аналогии с алкогольным рынком. Сообщается, что документ направлен на сокращение объёмов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для неё. Согласно нововведению, с 1 марта 2024 года обязательным станет наличие лицензии на деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции и сырья.
«В основном закон нацелен на устранение лазеек от налогообложения и нелегального ввоза табачной продукции из соседних стран, где ставка акцизов ниже. Появилось уполномоченное ведомство, силами которого это будет контролироваться, как и технологическое оборудование для производства. Дешёвые нелегальные сигареты теперь найти будет сложнее», — рассказал Шапкин в беседе с ИА Регнум.
Он отметил, что потребители вряд ли заметят изменения, связанные с новым законом. Нововведения коснутся только узкого круга производителей и нацелены на борьбу с контрафактом и нелегальным производством табачной продукции.
«С рынка может уйти значительная часть сигарет, реализуемых по цене ниже минимальной. Это не значит, что уйдут какие-то бренды, нет, они никуда не денутся. Контрафакта, то есть подделок просто будет меньше», — пояснил Шапкин.
Однако, менее глобальных изменений от нового закона ждёт главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв. По его мнению, подписание документа не способствует напрямую борьбе с рынком нелегальной продукции, часть которой попадает мимо производства, в будущем обеспеченного лицензией. Закон, скорей, призван упорядочить производственную часть работы табачной отрасли.
«Подписание нужно для плавного упорядочивания работы отрасли и с целью сделать её более легальной и белой через учёт оборудования. Это ключевой момент, который будет вступать в силу постепенно, и со временем не останется такого свободного оборудования для производства сигарет, которое может перемещаться, к примеру, из подвала в подвал, подпольно. Тогда будет вклад закона в борьбу с нелегальным рынком», — отметил Королёв.
Также по мнению эксперта отрасли, принятие закона может всё же сказаться на стоимости продукции, так как любое регулирование и усложнение в производстве ведёт к повышению расходов.
«Любое регулирование сказывается на ценах в сторону повышения. Лицензионные платежи и другие требования растянуты во времени, поэтому сразу не отразится на кармане потребителя. На фоне повышения акцизов и инфляции постепенно скажется на розничном рынке. В законе нет прямых указаний на повышение цен. Но документ усложняет деятельность кампаний, которые будут обременены новыми требованиями по учёту оборудования и получении лицензии, а это стоит денег», — заключил Королёв.
Ранее Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях 1 июня 2023 года, Совфед одобрил 7 июня. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля Государственная Дума приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. Документ предложил повысить штрафы за продажу несовершеннолетним данной продукции.