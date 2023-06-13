Москва, 13 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Появление в России госконтроля за оборотом табачной и никотинсодержащей продукцией, а также её лицензирование поможет выявить и устранить с рынка контрафактный табак как внутри страны, так и ввоз из соседних стран, где ставка акцизов ниже. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Мера проводится по аналогии с алкогольным рынком. Сообщается, что документ направлен на сокращение объёмов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для неё. Согласно нововведению, с 1 марта 2024 года обязательным станет наличие лицензии на деятельность в сфере производства и оборота табачной продукции и сырья.

«В основном закон нацелен на устранение лазеек от налогообложения и нелегального ввоза табачной продукции из соседних стран, где ставка акцизов ниже. Появилось уполномоченное ведомство, силами которого это будет контролироваться, как и технологическое оборудование для производства. Дешёвые нелегальные сигареты теперь найти будет сложнее», — рассказал Шапкин в беседе с ИА Регнум.

Он отметил, что потребители вряд ли заметят изменения, связанные с новым законом. Нововведения коснутся только узкого круга производителей и нацелены на борьбу с контрафактом и нелегальным производством табачной продукции.

«С рынка может уйти значительная часть сигарет, реализуемых по цене ниже минимальной. Это не значит, что уйдут какие-то бренды, нет, они никуда не денутся. Контрафакта, то есть подделок просто будет меньше», — пояснил Шапкин.

Однако, менее глобальных изменений от нового закона ждёт главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв. По его мнению, подписание документа не способствует напрямую борьбе с рынком нелегальной продукции, часть которой попадает мимо производства, в будущем обеспеченного лицензией. Закон, скорей, призван упорядочить производственную часть работы табачной отрасли.

«Подписание нужно для плавного упорядочивания работы отрасли и с целью сделать её более легальной и белой через учёт оборудования. Это ключевой момент, который будет вступать в силу постепенно, и со временем не останется такого свободного оборудования для производства сигарет, которое может перемещаться, к примеру, из подвала в подвал, подпольно. Тогда будет вклад закона в борьбу с нелегальным рынком», — отметил Королёв.

Также по мнению эксперта отрасли, принятие закона может всё же сказаться на стоимости продукции, так как любое регулирование и усложнение в производстве ведёт к повышению расходов.

«Любое регулирование сказывается на ценах в сторону повышения. Лицензионные платежи и другие требования растянуты во времени, поэтому сразу не отразится на кармане потребителя. На фоне повышения акцизов и инфляции постепенно скажется на розничном рынке. В законе нет прямых указаний на повышение цен. Но документ усложняет деятельность кампаний, которые будут обременены новыми требованиями по учёту оборудования и получении лицензии, а это стоит денег», — заключил Королёв.

Ранее Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях 1 июня 2023 года, Совфед одобрил 7 июня. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля Государственная Дума приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. Документ предложил повысить штрафы за продажу несовершеннолетним данной продукции.