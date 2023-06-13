Москва, 13 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Проходящих срочную службу солдат не планируется направлять в зону спецоперации, такой необходимости нет. Об этом 13 июня заявил на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Как и говорилось раньше, их [солдат-срочников] в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что не планируем их туда отправлять, так и сейчас обстоят дела», — сказал он.

Глава государства напомнил, что на территории новых регионов, которые уже вошли в состав России, продолжается спецоперация, и необходимости отправлять туда солдат срочной службы, согласно докладам Минобороны, нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что необходимости объявлять военное положение на всей территории России сейчас нет. Путин указал, что Украина решила нанести удар по территории Белгородской области, чтобы отвлечь внимание российских войск с других направлений. Он добавил, что обязательно нужно укреплять границу, этот процесс идёт достаточно быстро.

В октябре 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях указом президента ввели военное положение. Согласно документу, меры реагирования в этих регионах определяют местные власти.