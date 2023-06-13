Москва, 13 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент в Белгородской области никого со стороны Украины нет. Об этом он сказал 13 июня во время встречи с военными корреспондентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород и Белгородская область

«В целом, там ни в Белгородской области, нигде там никого нет. Там и пограничники сейчас работают, и Вооружённые силы», — заявил президент.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты пересекли государственную границу и зашли в Белгородскую область. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ успешно провели операцию по выдавливанию и ликвидации украинских террористов с российской территории.

Вскоре в Минобороны сообщили, что диверсантов заблокировали и уничтожили, а немногочисленные их остатки отбросили обратно на территорию Украины. В общей сложности были ликвидированы более 70 террористов. Во время атаки они использовали вооружение, полученное от США, Польши, Чехии и Бельгии. Это были бельгийские и чешские винтовки, а также наиболее часто используемый Западом противотанковый комплекс АТ-4.