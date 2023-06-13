Москва, 13 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 июня на встрече с военными корреспондентами заявил, что сегодня в России нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или 2 млн. Это зависит от того, чего мы хотим. <…> Это зависит от цели», — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что неплохими темпами идёт набор контрактников. С января в ВС России записались более 150 тыс. человек, с добровольцами — 156 тыс.

«За последнюю неделю контракты с Минобороны подписали 9,5 тыс. человек. Неожиданно даже для меня. В этих условиях нет никакой необходимости в мобилизации», — отметил президент.

Также российский лидер сообщил, что уже в 2,7 раза было увеличено производство по основным видам вооружения, по востребованным — в 10 раз.

21 сентября 2022 года в стране прошла волна частичной мобилизации. Президент Путин тогда подчеркнул, что мера необходима для защиты страны и её суверенитета. 31 октября того же года глава государства объявил о завершении призыва, сообщив о 318 тыс. мобилизованных граждан.

После этого Минобороны РФ и Кремль неоднократно указывали, что необходимости в новой мобилизации пока нет.

13 июня также на встрече с военкорами Путин указал, что на всей территории России вводить военное положение не планируется.