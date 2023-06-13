Москва, 13 июня, 2023, 17:31 — ИА Регнум. То, что сейчас происходит на Украине, где сделали национальным героем нациста Бандеру, никогда не устроит Россию. Об этом 13 июня заявил на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Как напомнил глава государства, власти Украины сбросили с пьедесталов памятники основавшего Украину первому председателю Совета народных комиссаров СССР В. И. Ленину и возвели на них фашиста Бандеру.

Путин отметил, что он удивлён тем, что имеющий еврейские корни президент Украины Владимир Зеленский поддерживает неонацистов, предшественники которых в годы Второй мировой войны уничтожали гражданское еврейское население.

«Этого человека [Бандеру] возвели в ранг национального героя и иже с ним подобных, и теперь с плакатами разгуливают. Так что то, что там происходит, конечно, никогда нас в историческом плане никогда не устроит», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что коллективный Запад использует Украину в своих попытках раскачать внутреннюю ситуацию в России. Он уточнил, что западные страны делают это потому, что им не нужна в Европе такая большая страна с таким большим потенциалом.