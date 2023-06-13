Москва, 13 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил об участии польских наёмников в нападениях на российские регионы. Об этом он сказал 13 июня во время встречи с военными корреспондентами, отвечая на заданный ему вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Польские наёмники там действительно воюют, абсолютно с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что нападения ВСУ на российские регионы связаны с желанием украинского командования заставить Россию отвести боеспособные подразделения с наиболее важных направлений в Донбассе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что польские наёмники признались в участии в атаке на Белгородскую область. Об этом заявили боевики так называемого Польского добровольческого корпуса в своём Telegram-канале. Как сообщил телеканал Polsat News, они непосредственно участвовали в боевых действиях.

22 мая диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область. О ситуации незамедлительно доложили Путину и ввели в регионе режим контртеррористической операции. Выдавливанием и ликвидацией террористов занимались Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. На следующий день в Министерстве обороны сообщили, что диверсантов заблокировали и уничтожили, а немногочисленные остатки ДРГ отбросили на территорию Украины, где по ним продолжили бить до полной ликвидации, уничтожив в общей сложности более 70 террористов.

По данным издания Washington Post, во время атаки диверсанты использовали исключительно вооружение из США, Польши, Чехии и Бельгии. В частности, помимо огнестрельного оружия, это были три автомобиля MRAP, предоставленные США, и ещё один, переданный Польшей. Вооружена ДРГ была бельгийскими и чешскими винтовками и противотанковым комплексом АТ-4.