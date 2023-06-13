Москва, 13 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС делается всё возможное. По его словам, к работе подключились Министерство здравоохранения России и Федеральное медико-биологическое агентство.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что затопление территорий после подрыва станции стало достаточно большой, но решаемой проблемой.

«Мы должны сейчас самым серьёзным образом подойти к вопросу экологической и санитарной безопасности. Там под водой оказались скотомогильники, кладбища, это серьёзная проблема. Нужно будет подключить войска химической защиты. Все проблемы решатся, в том числе, это касается и водоснабжения», — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от затопления окажут помощь в соответствии с российскими стандартами и нормами.

Как сообщало ИА Регнум ранее, обстрел и разрушение Каховской ГЭС произошли в ночь на 6 июня. Вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, затопив более 30 населённых пунктов полностью или частично, в связи с чем в Херсонской области ввели режим ЧС. Путин назвал случившееся варварской атакой и шагом Киева к эскалации. В МИД России заявили, что действия украинской стороны — это теракт. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что при его совершении Киев преследовал цель упростить переброску ВСУ с херсонского направления в районы, где планировалось контрнаступление.