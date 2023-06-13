Москва, 13 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Необходимости объявлять военное положение на всей территории России нет, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Вводить военное положение в целом по стране нет смысла», — подчеркнул Путин.

В октябре прошлого года военное положение было введено в четырёх новых российских регионах: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Указом президента меры реагирования в этих регионах определяются местными властями.

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Глава государства также отметил, что Украина решила бить по территории Белгородской области с целью отвлечь внимание российских войск с других направлений. Проблема приграничных территорий есть, указал Путин. По его словам, обязательно нужно укреплять границу, этот процесс идёт и идёт достаточно быстро. В то же время президент подчеркнул, что если прилёты с Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания на Украине «санитарной зоны».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в эфире нескольких радиостанций в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях транслировалось якобы «обращение» Владимира Путина, в котором объявлялось о введении военного положения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда объяснил, что Путин не делал никакого «обращения» к гражданам страны, а появившиеся в эфире ряда радиостанций сообщения стали результатом их взлома. Пусков подчеркнул, что в Кремле нет никаких планов относительно якобы возможного введения военного положения.