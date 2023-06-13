Москва, 13 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам добровольческих подразделений право на бесплатную медико-психологическую и другую реабилитацию наравне с остальными военнослужащими Вооружённых сил. Этот документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Виталий Невар /РИА Новости

Закон также предусматривает предоставление добровольцам бесплатных путёвок в санатории после лечения в госпитале. Для этого потребуется соответствующее заключение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, закон освободил добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, пограничников, которые отражают вторжение врага на российскую территорию, а также членов их семей, от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу ранее подписал приказ, который определяет порядок заключения контрактов Минобороны с добровольческими подразделениями. Это потребовалось для обеспечения правового статуса добровольцам.

Минобороны 12 июня заключило такой контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным в Российском университете спецназа в Чечне. Документ подписали замглавы Генштаба ВС Алексей Ким и глава университета Адам Дашаев.

13 июня в российском военном ведомстве сообщили, что ещё семь командиров добровольческих подразделений подписали контракты в Минобороны. Представитель министерства Владимир Алексеев заявил, что уверен в хорошей подготовке и мотивации добровольцев.