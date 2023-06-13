Москва, 13 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Неудача наступления украинской армии может быть использована киевским режимом как очередной повод выпросить у Запада пресловутые истребители F-16. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил политолог, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Так он прокомментировал интервью бывшего генерала сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака изданию wPolityce в котором он заявил, что наступление ВСУ оказалось «топтанием на месте», а самая большая угроза для украинской армии — это контрудар ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По словам Храмчихина, с выводами польского генерала можно согласиться, так как руководство ВСУ вполне официально озвучивало цель украинской армии — выход к Азовскому морю и Крыму. По крайней мере, речь должна идти о десятках километрах, в то время как те 1300 метров, которые смогла преодолеть украинская армия, это «вообще ни о чём». Храмчихин заметил, что это так называемая «серая зона», которая не находилась ни под чьим контролем.

По его словам, прав Скшипчак и тогда, когда говорит о том, что контрнаступление российской армии — это самая большая угроза для ВСУ, но вопрос в том, готовы ли ВС РФ нанести этот удар.

«Возможно, что руководство ВСУ всерьёз рассчитывало на то, что российская армия побежит при первом же значительном давлении. То есть они проецировали прошлогодние харьковско-херсонские события на всё будущее. Кроме того, часто бывает такое, что люди начинают верить в собственную пропаганду», — сказал военный эксперт.

Отвечая на вопрос о том, почему украинские генералы двинули танки в атаку, зная о российском превосходстве в воздухе, а стало быть, и об уязвимом положении этой военной техники, Храмчихин предположил, что последовавшая за этим неудача была желательна для Киева.

«То есть вполне допустима, — уточнил он. — Её можно использовать, чтобы показать Западу: «Вот что происходит, если вы не даёте нам много оружия, в первую очередь авиации».

Иными словами, это может оказаться очередной попыткой выпросить у Запада пресловутые F-16.

Также анализируя предварительные итоги украинского наступления, эксперт согласился с тем, что впервые со времён Первой мировой войны в военном конфликте оборона оказывается сильнее нападения.

«Это очень удивительно, но на данный момент это факт», — подытожил Храмчихин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, телеканал CNN также распространил информацию о серьёзном уроне, который был нанесён украинской армии. В частности, речь идёт о потере 15% (16 из 109) от всех поставленных США бронемашин Bradley.

CNN вторит и другое иностранное издание — New York Times. По его данным, украинские войска при попытках наступления несут тяжёлые потери, о которых, впрочем, стараются не распространяться. Подтверждаются потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками.

Одним из результатов такого развития событий западные дипломаты видят начало переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом, в частности, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.