Москва, 13 июня, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Россия была настроена на добрые отношения со всеми соседями после развала СССР. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Россия настроена до сих пор на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и Западом», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Россия так и делает, она примирилась, а то, что произошло, то произошло, и надо с этим жить.

Российский лидер также напомнил, что Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала её экономику.

Путин 13 июня встретился с военными корреспондентами. Во встрече приняли участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.