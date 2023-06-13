Москва, 13 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Коллективный Запад использует Украину в своих попытках раскачать внутреннюю ситуацию в России. Об этом 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

Как отметил глава государства, во время событий на Кавказе в 1990-х Россия в первую очередь воевала с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую поддерживали западные страны

«И чего делали наши так называемые [западные] партнёры? Поддерживали [«Аль-Каиду»] материально, информационно, политически и даже в военном смысле. Наплевать им на то, что это «Аль-Каида», только бы нас раскачать», — сказал он.

Президент уточнил, что все политические события происходили в этой парадигме, при этом Россия договаривалась с Западом обо всём, даже о нерасширении НАТО на восток

«Почему? Ну просто слишком большая страна. Такая страна в Европе, такая большая, с таким потенциалом не нужна. И вот постепенно все пытаются [её] распиливать», — пояснил Путин

Также он указал, что Украина является одним из направлений работы западных стран по раскачке России.

«По большому счёту, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия была и продолжает быть настроена на добрые отношения со всеми соседями после развала СССР. Он уточнил, что Россия в течение десятилетий кормила Украину и поддерживала её экономику.