Хургада, Египет, 13 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Тигровую акулу, убившую в Египте россиянина Владимира Попова, мумуфицируют и поместят в музей Хургады. Об этом 13 июня сообщило Daily Mail.

Кадр из видео из Телеграм-канала Акула, убившую российского туриста в Хургаде

Пойманную после трагедии рыбу вскрыли и мумифицировали. Как только исследования завершат, акулу-убийцу передадут в музей Института морских наук и заповедников Красного моря. Издание уточнило, что в желудке акулы обнаружили части тела погибшего мужчины. Другие части достали из моря местные рыбаки.

О трагедии в Хургаде ИА Регнум сообщало ранее. Это произошло днём 8 июня возле пляжа Dream Beach. Акула атаковала 23-летнего Владимира Попова, купавшегося неподалёку от берега, и утащила его под воду. Спасти его не удалось, очевидцы сняли инцидент на видео. Акула утащила мужчину под воду всего за 20 секунд.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что погибший проживал в Египте на постоянной основе, купив жильё в Хургаде лишь несколькими месяцами ранее. Дипмиссия выразила соболезнования родным и близким погибшего. Убившую мужчину акулу вскоре выловили и направили на лабораторное исследование.