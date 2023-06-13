Москва, 13 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, сообщил корреспонденту РИА Новости директор Табриз Шахиди.

Okras Валдис Пельш

«Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет», — рассказал собеседник агентства.

Также Шахиди добавил, что это плановая ежегодная проверка здоровья.

Ранее в ряде Telegram-каналов прошла информация о том, что Валдис Пельш обратился к медикам в Москве из-за проблем со здоровьем. По информации источника, шоумен обратился к врачам с жалобами на сбои в работе сердца, после чего Пельша положили в отделение сложных нарушений ритма сердца.

При этом в марте 2022 года появились сообщения о том, что Пельша госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Позднее его директор заявил, что у шоумена нет проблем со здоровьем и он проходит плановое обследование.