Голая Пристань, Херсонская область, 13 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Пенсионер из Голой Пристани, которую затопило после теракта Киева на Каховской ГЭС, поделился с ИА Регнум историей своего спасения. Мужчина эмоционально рассказал, что помощь подоспела в последний момент.

Кадр из видео Пресс-службы Херсонской области Пенсионер из Голой Пристани

«Я стоял на горе, вода подходила. Я кричал, заметили меня. На катере под хату подъехали. Как это может быть? Чудом. Я собачку маленькую свою забрал», — со слезами рассказал мужчина.

После разрушения Каховской ГЭС 6 июня Голая Пристань и Алёшки оказались в зоне критического подтопления. МЧС и Минобороны эвакуировали из этих районов более 600 человек. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявлял о резком ухудшении ситуации в населённом пункте из-за быстрого роста уровня воды. Несмотря на отсутствие в городе военных, ВСУ продолжали обстрелы, но эвакуировать людей приходилось, несмотря на это. Алексеенко отметил, что украинские войска били не прицельно, а накрывали «Градами» целые кварталы. В отдельных районах спасатели выводили людей в последний момент и даже снимали с крыш.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, обстрел и разрушение Каховской ГЭС произошли в ночь на 6 июня. Вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, затопив более 30 населённых пунктов полностью или частично, в связи с чем в Херсонской области ввели режим ЧС. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской атакой и шагом Киева к эскалации. В МИД России заявили, что действия украинской стороны — это теракт. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что при его совершении Киев преследовал цель упростить переброску ВСУ с херсонского направления в районы, где планировалось контрнаступление.