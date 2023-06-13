Прага, 13 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Суд первого района Праги приговорил Ярослава Попелку, призывавшего на митинге на Вацлавской площади в центре Праги 11 марта сорвать флаг Украины со здания Национального музея Чехии, к четырём месяцам заключения условно с испытательным сроком на 18 месяцев. Об этом 13 июня сообщило агентство CTK.

Monika Skolimowska/Global Look Press

Уточняется, что также осуждённому запретили полтора года находиться в Праге. При этом Попелка заявил, что собирается оспорить это судебное решение в вышестоящих судебных инстанциях.

По словам мужчины, его действия нужно квалифицировать как административное правонарушение, а не как уголовное.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта участники антиправительственного митинга в Праге после завершения акции потребовали снять украинский флаг, висящий на здании Национального музея на Вацлавской площади. Активистам помешали сотрудники полиции, которые задержали 15 человек.

В апреле стало известно, что полиция Чехии расследует дело об оправдании геноцида после того, как двое мужчин пришли на митинг в Праге в марте с российскими символами. Они принесли на акцию российский флаг, на их одежде были нашивки Z и георгиевские ленты.