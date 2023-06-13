Москва, 13 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельные сроки расследования дел с истёкшим сроком давности. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Kremlin.ru Владимир Путин

Закон разработали для реализации одного из постановлений Конституционного суда. Речь идёт о решение признать не соответствующими Конституции положения Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяли бессрочно продолжать уголовное преследование после истечения на досудебной стадии срока давности привлечения к уголовной ответственности в случае, если подозреваемый (или обвиняемый) возражал в момент истечения этого срока против прекращения уголовного преследования по такому нереабилитирующему основанию.

Теперь, согласно новому закону, установлены предельные сроки следствия после истечения давности уголовного преследования. Срок расследования преступлений небольшой тяжести не может превышать двух месяцев, средней тяжести — трёх месяцев, тяжких и особо тяжких — 12 месяцев.

Согласно нововведению, дело подлежит прекращению в связи с непричастностью лица к совершению преступления, если в установленные сроки его не передали в суд или не прекратили по иному основанию.

Также согласно закону, задержание подозреваемого или обвиняемого в преступлении с истёкшим сроком давности и применение к нему меры пресечения допускаются только в отношении деяний, за которые предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Также 13 июня Путин подписал закон, расширяющий основания для признания недействительным российского загранпаспорта.