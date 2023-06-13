Лондон, 13 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не готов к тому, чтобы вступить в конфликт с Россией. Такое мнение 13 июня высказал бывший заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф в интервью журналу Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Уверен ли я, что НАТО будет готово собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен», — заявил он.

Отставной генерал уточнил, что, по его мнению, военно-политический блок не смог справиться с задачей сдерживания Москвы и упустил возможность увеличить свою мощь после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня бывший командующий силами армии США в Европе, американский генерал Бен Ходжес заявил, что НАТО не может эффективно сдерживать Россию. Военный уточнил, что у альянса не хватает военной мобильности. При этом он указал, что территории входящих в альянс стран Европы не хватает как необходимой инфраструктуры (мостов и тоннелей), так и железнодорожной техники (вагонов) для переброски грузов.