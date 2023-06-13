Москва, 13 июня, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Спрогнозированное снижение в России количества банков может объясняться тем, что экономика РФ адаптируется к санкциям, а стало быть, Центральный банк постепенно отменяет ранее предоставленные льготы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 сентября заявил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогноз гендиректора АКРА, экс-зампреда Банка России Михаила Сухова о том, что в РФ с рынка в ближайшие три года могут удалиться до полусотни банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам Перепелицы, снижение числа банков в России — вполне закономерный результат ужесточения монетарного регулирования. Экономика России постепенно адаптируется к антироссийским санкциям, а Банк России понемногу снимает льготы, предоставленные банкам в начале специальной военной операции на Украине. Так как жёсткие требования Банка России могут выполнить далеко не все банки, то вполне можно согласиться с прогнозом о том, что около 50 банков будут вынуждены уйти с рынка.

При этом, как полагает экономист, уход 50 банков, с одной стороны, может сильно и не повлиять на развитие российского бизнеса. Однако в некоторых регионах крупные российские банки не имеют филиальной сети. Поэтому регулятору необходимо принимать данный факт в расчёт при принятии решения об отзыве лицензии. Перепелица полагает, что необходимо обеспечить удобный и простой доступ к кредитным ресурсам для региональных компаний со стороны основных игроков рынка. Тогда уход этих 50 банков не будет иметь никаких последствий.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе несколько десятков коммерческих банков могут принять решение о добровольной сдаче лицензии ввиду ужесточения регуляторных требований ЦБ РФ и общего состояния сектора, вытесняющего мелких игроков.

Кроме того, она отметила, что негативных последствий для клиентов такое сжатие рынка иметь не будет, так как установленные стандарты предоставления услуг заданы на высоком уровне и совершенствуются из года в год. Более того, нет оснований опасаться и монополизации сектора — даже при возможном уходе с рынка 50 банков останется более двух сотен.