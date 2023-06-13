Варшава, 13 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Для украинских военных в ходе наступления самой опасной угрозой является контрудар армии России. Об этом 13 июня заявил экс-генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью wPolityce.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press ВСУ

По словам Скшипчака, ВСУ продвинулись на 1,3 км и уже радуются, хотя фактически они топчутся на месте и не смогли преодолеть российские позиции.

Польский генерал уточнил, что украинские военные в ходе контрнаступления используют неправильную стратегию, и заявил, что российские войска приготовили для ВСУ серьёзную ловушку.

«Самая большая угроза для украинцев — это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и «Брэдли», а контрудар русской армии — где-то в тылу российские танки и боевые машины ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону, вот тогда они нанесут удар», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил, что украинские войска уже потеряли 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley за последние несколько дней. При этом в общей сложности с февраля 2022 года ВСУ потеряли не менее 3600 единиц техники.

Также 10 июня в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки ликвидировали свыше 40 танков, включая четыре немецких Leopard. При этом больше всего украинской техники уничтожили на запорожском направлении: девять танков, 11 БМП, включая пять американских Bradley, а также 14 боевых бронированных машин. По информации военного ведомства, в общей сложности украинская армия потеряла 9841 танк и другие боевые бронированные машины.