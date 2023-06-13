Москва, 13 июня, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Уголовный кодекс положения о конфискации незаконно полученного имущества, нажитого благодаря киберпреступлениям. Документ 13 июня разметили на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

Его 30 мая приняли депутаты Государственной думы, а 7 июня одобрили в Совете Федерации. Документ расширил перечень статей, которые предусматривают конфискацию имущества.

Теперь имущество могут конфисковать в случае признания виновности по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Кроме того, отъём имущества будет грозить тем, кого признают виновным по статье «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей», если это повлекло тяжкие последствия и создало соответствующую угрозу.

Этот законопроект в мае 2023 года внёс на рассмотрение в Госдуму депутат («Единая Россия») Василий Пискарев. Он заявил, что конфискация имущества нужна для возмещения ущерба потерпевшим.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил признать незаконным использование даркнета. Он отметил, что эта часть Сети стала «логовом киберпреступников», а законопослушным гражданам не нужно там находиться.