Москва, 13 июня, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В США видят, что украинское контрнаступление сопровождается неудачами, и за неделю движений боевых групп на разных направлениях ВСУ не удалось добиться целей, поэтому Вашингтон перекладывает дальнейшую ответственность за неудачи на плечи украинских властей. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков опубликовала материал о больших потерях в рядах ВСУ, которые пытаются скрыть. В публикации отмечается, что были подтверждённые потери как среди военных, так и среди оружия, недавно предоставленного Западом. При этом Киев продолжает скрывать масштаб нанесённого ему урона и не раскрывать истинных данных о значительных потерях.

Военный политолог объяснил, что сокрытием реальных данных о своих потерях ВСУ придерживаются принципов информационной пропаганды в условиях ведения боевых действий.

«Один из принципов гласит — не раскрывать своих потерь, а, наоборот, сообщать о потерях противника. ВСУ пытаются как раз так поступать. Хотя неудачи видны уже за океаном», — отметил Кошкин.

Также эксперт заметил, что данная публикация в американском издании свидетельствует о снятии Вашингтоном с себя ответственности за потери и неудачи в контрнаступлении.

«Штаты и другие партнёры обеспечили Киев всем необходимым, чтобы наступление было успешным. США перекладывают ответственность на Украину за то, что они не в состоянии добиться успеха в контрнаступлении, поэтому в таких условиях ищут крайнего. А крайним станет Зеленский и его офис», — подчеркнул эксперт.

По мнению военного политолога, сейчас США начинают отступать от своих изначальных планов по ослаблению России руками Украины за счёт наступлений. Кошкин допустил, что Вашингтон может начать воплощать план Б, так как украинское наступление очевидно становится неэффективным и нерезультативным.

Как сообщало ИА Регнум, в газете Politico обратили внимание на провал украинского контрнаступления. В издании отмечали, что украинские военные усилили атаки в районе Артёмовска и в Запорожской области, но им успешно противостоит российская армия.

9 июня президент России Владимир Путин назвал причины неудачи украинского контрнаступления. За несколько дней интенсивных боёв ни на одном из участков фронта украинские войска не достигли своих целей и задач. Также российский лидер отметил значительные потери в рядах ВСУ.