Москва, 13 июня, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Правительство выделит миллиард рублей на организацию центров «Мой бизнес» в новых регионах, где будут оказывать помощь в открытии предприятий. Об этом 13 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России», — заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых. Всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате — на портале «МСП. РФ».

Также в новых регионах появятся государственные финансовые и региональные гарантийные организации. Этот шаг позволит предпринимателям получать льготные микрозаймы и привлекать кредитные ресурсы при отсутствии обеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что в четырёх новых регионах России будут оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Интегрироваться в систему мер поддержки, которая предусмотрена для малого бизнеса, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области должны до 2030 года. Он добавил, что выполнение задачи по интеграции новых субъектов в общероссийскую систему поддержки МСП начнётся уже в июне с запуском программы льготного кредитования.

Также в мае 2023 года зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о подписании региональных программ социально-экономического развития новых регионов России.

Президент Владимир Путин на церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе, российские власти будут последовательно добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах вернулась в нормальное русло.