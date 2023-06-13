Москва, 13 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 13 июня приняли в первом чтении проект о блокировке в стране платформ, осуществляющих сборы средств для украинской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Планируется, что, в соответствии с документом, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнится нормой, ограничивающей доступ к ресурсам с предложениями о финансировании украинских войск.

Кроме того, дополнят и норму об обращении генерального прокурора или его заместителей в Роскомнадзор для ограничения доступа к соответствующей информации.

Ранее ИА Регнум сообщало о мошеннических способах сбора средств для украинских войск, которые применяют в отношении россиян. Так, в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств рассказали, что сбор может осуществляться через сообщения в соцсетях, через различные зарубежные неправительственные организации, через зарубежные медиаплатформы, предоставляющие пользователям подсказки о помощи украинской армии, и ещё через несколько способов.