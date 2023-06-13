Москва, 13 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене положений в двух федеральных законах, где граждане Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) числились иностранцами. Документ 13 июня разместили на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Данный закон 23 мая приняла Государственная дума, а 7 июня одобрил Совет Федерации.

В законе «О беженцах» изменили статью 12, а в законе и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» — статьи 8 и 151.

Документ отменил для граждан ЛНР и ДНР положения, предусматривающие подтверждение владения русским языком, знания истории и законодательства России для получения гражданства, и требования для тех, кто просит временного убежища. Также их исключили из числа иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Как сообщало ИА Регнум, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области на основании проведённых там референдумов вошли в состав России 30 сентября 2022 года. В феврале 2023 года в Госдуму внесли законопроект об исключении граждан республик Донбасса из перечня иностранцев.