Москва, 13 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Полиция аэропорта Шереметьево составила административный протокол на бывшего пилота авиакомпании «Аэрофлот» Павла Фалеева за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Фалеев разрисовал газеты на входе в один из ресторанов аэропорта лозунгами против специальной военной операции. Сообщил источник ИА Регнум.

Евгений Одиноков/РАИ Новости Сотрудник полиции в аэропорту Шереметьево

8 июня около 15:00 в полицию аэропорта Шереметьево стали поступать звонки от пассажиров и сотрудников одного из кафе, которые сообщали, что неизвестный мужчина хулиганит и что-то рисует на газетах, которые предназначены для посетителей ресторана.

«Выявлен факт административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП РФ о публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ. На месте установлен 64-летний бывший командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» Павел Фалеев, который писал на газетах и журналах свое отношение к государственной власти и СВО в оскорбляющей форме», — сообщил собеседник.

О правонарушении также было доложено в ФСБ.