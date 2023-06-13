Красноярск, 13 июня, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом утром 13 июня сообщила в социальной сети ВКонтакте федерация пауэрлифтинга региона.

Кадр из видео Максим Бархатов

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО, заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира, Максима Бархатова», — говорится в сообщении.

В федерации пауэрлифтинга выразили соболезнования родным и всем, кто знал спортсмена.

Церемония прощания с Бархатовым запланирована на 14 июня, 14:00, на кладбище Бадалык, сектор 146.

Спортсмен в 2011 году на чемпионате мира в Пльзене установил мировой рекорд, взяв по сумме троеборья вес 1072,5 кг. Он семь раз становился чемпионом России, дважды — Европы и пять раз — мира.

В мае 2022 года Бархатова приговорили к шести годам колонии строгого режима за взятку и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 млн рублей. До этого в марте 2021 года его задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.