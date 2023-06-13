Москва, 13 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Западные страны на протяжении многих лет пытаются разными способами ослабить Россию, а призывая «убивать как можно больше россиян», они в очередной раз подтверждают, что с помощью украинского конфликта пытались устроить Вьетнам возле российских границ. Об этом в беседе ИА Регнум заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Ранее в журнале Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова появился материал, в котором говорится о том, что западные страны после начала спецоперации вместо предоставления помощи сказали Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше россиян». В публикации сообщается, что военная помощь некоторое время не предоставлялась Киеву, потому что Запад призывал ВСУ как можно больше убивать пока всё не закончится.

По мнению сенатора Климова, в этом материале нет ничего нового.

«Изначально был такой заход. Идея всего этого безобразия заключалась в том, чтобы устроить Вьетнам у наших границ, сделать так, чтобы мы вынуждены были вести с соседями боевые действия. Цель была наносить нам как можно больше ущерба», — отметил Климов.

Сенатор также напомнил, что ещё в декабре 2012 года бывший госсекретарь Хиллари Клинтон говорила о важности не допустить интеграцию на постсоветском пространстве, которую в Вашингтоне воспринимали как реанимацию Советского союза. Она подчёркивала, что надо это сделать любой ценой.

«И уже в 2013 году Штаты начали раскручивать Майдан, чтобы на следующий год его реализовать, а позже натравить украинских радикалов непосредственно на нас. Они говорили украинцам — вам надо добить гадину», — добавил сенатор.

С Климовым согласился и член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. Он отметил, что стратегия Запада состоит именно в том, чтоб используя Украину как оружие — нанести как можно больше вреда России.

«С учетом того, что для западных стран и украинцы — это русские (которым они задурманили временно голову), то сейчас русские убивают русских на радость Западу», — подчеркнул Матвейчев.

Это уже не первое заявление со стороны Киева о цели убивать россиян. Как сообщало ИА Регнум, 7 мая глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов откровенно заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру. Буданов отметил, что он считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом. Глава украинской разведки указал, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит.