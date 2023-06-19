Москва, 19 июня, 2023, 08:57 — ИА Регнум. За 4 года новая версия портала Госуслуг позволила почти в 15 раз увеличить объём самих услуг, оказываемых гражданам России в электронном виде. Если в 2019 году их было всего 33, то на сегодняшний день — 483, отметил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Ростелекома Михаил Осеевский. Буквально на днях сотни тысяч юных россиян, окончивших в 2023 году школу, получат возможность подать онлайн через Госуслуги заявление на поступление в вуз.

Digital.gov.ru Госуслуги

Портал Госуслуг, который развивается в рамках национального проекта «Цифровая экономика», стал незаменимым помощником для 100 миллионов пользователей, а ежедневная аудитория превышает 9 миллионов человек. Причём около половины оказываемых онлайн услуг относятся к социально значимым, и с каждым днём их количество растёт.

При помощи портала можно записать ребёнка в детский сад, кружки, секции, поступить в вуз, оформить ДТП без вызова сотрудников полиции, уплатить штрафы и многое другое. Также сервис помогает получить необходимые документы и ответы из госорганов и поделиться полученными сведениями с другими людьми. «Госключ» позволяет подписывать документы электронной подписью на телефоне. Это особенно актуально в преддверии приёмной кампании в вузы.

20 июня стартует прием документов в вузы. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет сделать это прямо из дома без бумажных заявлений и очередей. Для этого достаточно зайти на портал Госуслуг под своей подтвержденной учетной записью. Перед этим стоит проверить свой профиль в личном кабинете и запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях — их не придется вносить вручную на форму и подтверждать в вузах.

Заявление онлайн можно отправить в пять любых вузов страны, выбрав до 5 специальностей в каждом. По словам ректора Вологодского госуниверситета Вячеслава Приятелева, это нововведение позволит абитуриентам точнее расставить свои приоритеты и тщательнее подойти к вопросу своего дальнейшего обучения. «Зачисление будет происходить по приоритетам в том порядке, который будущий студент сам указал в заявлении на поступление», — пояснил ректор.

У поступающих на бесплатное обучение для подачи заявлений есть больше месяца — до 25 июля, у тех, кто рассчитывает поступить на платное, — два месяца, до 20 августа.

«Здорово, что есть этот сервис на Госуслугах. Я неплохо сэкономлю. Планирую подать документы в один вуз Алтайского края и в три московских. Если бы не сайт, только за перелёт в столицу и обратно пришлось бы отдать порядка 25 тысяч. Одним днём подать документы не получилось бы из-за большой разницы в часовых поясах. А это значит, предстояли бы дополнительные траты на еду и жильё. Вместо этого после экзаменов отдохну в Белокурихе», — поделился абитуриент из Барнаула Вячеслав Терентьев.

Следить за конкурсными списками Вячеслав тоже намерен через портал госуслуг. А затем подать оригинал документа об образовании в тот вуз, куда пройдет по конкурсу. Уведомление о зачислении тоже придёт в личный кабинет.

Если форма обучения платная, можно также заключить договор с вузом онлайн с использованием приложения «Госключ». «В прошлом году мы опробовали технологию подписи электронных договоров в формате «абитуриент — вуз». Это будет очень востребовано в проекте по целевому набору в вузы. Электронная подпись оформляется в мобильном приложении «Госключ» полностью бесплатно, работает на мобильном устройстве», — отметил глава Минцифры Максут Шадаев на недавнем заседании президиума Совета законодателей РФ.

Электронная подпись облегчает доступ к цифровым услугам, позволяет подписывать документы электронной подписью на телефоне. С помощью нее можно заключить договор с сотовым оператором, зарегистрировать бизнес, заключить сделку, например, по купле-продаже автомобиля на Госуслугах, или подписать ипотечный договор в отдельных банках. В Госключе россияне оформили уже более 2 млн сертификатов электронной подписи. «Сертификат оформляется онлайн, не нужно идти в специальный аккредитованный центр. Более того, это быстро и бесплатно», — объясняет директор Департамента цифрового развития города Севастополя Александра Осипова.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Центр госуслуг района Текстильщики

В Татарстане недавно впервые оформили с применением Госключа договор долевого участия в строительстве. Покупатель находился в Башкирии. «Дистанционное оформление сделок становится более востребованным, поэтому рекомендуем гражданам получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, установив приложение «Госключ» за пару минут. Причем для физических лиц данная услуга бесплатна», — отметила замруководителя управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» через портал госуслуг можно поделиться онлайн документом — отправить данные паспорта близкому человеку для покупки билетов, передать данные СНИЛС, ИНН, военного билета или загранпаспорта сотруднику отдела кадров на работе, показать врачу QR-код сертификата вакцинации от коронавируса. Список документов обширен и может отличаться: каждый пользователь сам добавляет их на портал.

Госуслуги упростили и сделали в два раза более быстрым оформление извещения о ДТП в страховую компанию. Сервис «Европротокол онлайн» избавляет от необходимости ехать в страховую и к тому же снижает риск ошибок — форма автоматически заполняется сведениями из загруженных на Госуслуги документов.

«Помню, как несколько лет назад пришлось повторно ехать в страховую из-за ошибки в протоколе, а однажды отдельно вызывал аварийного комиссара, чтобы перезаполнить протокол вместе с ним из-за нечеткого написания VIN-номера. А иначе страховая отказывалась признавать страховой случай. Теперь это исключено», — поделился московский водитель с 20-летним стажем Рамиль Файзуллин.

Оформить европротокол онлайн, так же как и бумажную его версию, можно, если нет пострадавших и не причинён ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. При этом важно помнить, что страховая возместит ущерб до 400 тысяч рублей, если у водителей нет разногласий и они сделали фотофиксацию повреждений. Если у водителей различаются версии обстоятельств аварии, но они также зафиксировали повреждения на фото, либо разногласий нет, но фото они не сделали — возможна компенсация ущерба до 100 тысяч рублей.

Сервисом «Госуслуги Авто» пользуются миллионы российских водителей.

Перед новым учебным годом родители через портал Госуслуг могут выбрать кружок или секцию для своих детей. Дистанционная запись в кружки и спортивные секции не просто экономит время на посещение дворцов творчества офлайн, но и позволяет выбрать условия, максимально подходящие для конкретного ребенка. Через Госуслуги родители будущих первоклашек могут оформить ребенка в школу. «Считаю, что Госуслуги — это отличный вариант. Регистрация несложная. Вводите свои персональные данные и все необходимые документы в определённую форму, не выходя из дома. Очень хорошо, что теперь можно избежать многочасовых очередей в школах при подаче документов», — прокомментировала жительница Волгоградской области Екатерина, мать будущего первоклассника.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» портал Госуслуг модернизируется практически еженедельно, а к 2030 году с его помощью можно будет получить до 95% государственных услуг.