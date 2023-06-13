Москва, 13 июня, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Телеведущий Валдис Пельш обратился к медикам в Москве из-за проблем со здоровьем. Об этом 13 июня сообщил Telegram-канал «112».

Николай Галкин/ТАСС Валдис Пельш

По информации источника, шоумен обратился к врачам с жалобами на сбои в работе сердца, после чего Пельша положили в отделение сложных нарушений ритма сердца.

В марте 2022 года появились сообщения о том, что Пельша госпитализировали в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Позднее его директор Табриз Шахид заявил, что у шоумена нет проблем со здоровьем и он проходит плановое обследование. По словам Шахида, телеведущий проходит такие обследования каждый год и СМИ классифицируют их как «проблемы со здоровьем».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в Москве экстренно госпитализировали народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину. По данным СМИ, актрису госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом «инсульт».

Позднее дочь актрисы Ольга Шукшина заявила, что её мать находится на плановом обследовании. Она уточнила, что Лидия Николаевна находится «в надёжных руках».