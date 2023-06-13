Коломна, Московская область, 13 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Экс-владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне, сообщил 13 июня Telegram-канал 112.

Кадр из видео с Телеграм-канала 112 Экс-владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов погиб после прыжка с парашютом в Коломне

«Цыганов совершил прыжок с самолета Ми-8, выполнил низкий разворот на высоте 60 метров, а после столкнулся с землей на высокой скорости», — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у Цыганова тяжелую сочетанную травму, он скончался в больнице.

51-летний бизнесмен также управлял в Рязани сетью медлабораторий «Инвитро».