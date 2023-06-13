Москва, 13 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях до 95 военнослужащих ВСУ и 12 единиц военной техники. Об этом 13 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — сказал он.

Конашенков сообщил, что на этом направлении противник потерял до 60 военных, две бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

На купянском направлении авиация и артиллерия группировки «Запад» нанесли удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Ивановка в Харьковской области и Розовка в ЛНР.

Кроме того, возле села Тимковка в Харьковской области российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На этом направлении потери ВСУ составили: более 35 военнослужащих, один бронетранспортёр, пикап и гаубица Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ранее показало видео с захваченной российскими бойцами западной бронетехникой на запорожском направлении. Среди трофеев также были танки Leopard. В ведомстве подчеркнули, что двигатели у некоторых единиц техники ещё работали, что свидетельствует о бегстве украинских военных вскоре после начала боя.