Минеральные Воды, Ставропольский край, 13 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Оперативники Федеральной службы безопасности России задержали в Минеральных Водах боевика, участвовавшего в нападении террористов на Дагестан в 1999 году. Об этом в ФСБ сообщили во вторник, 13 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Речь идёт об атаках на Ботлихский район террористических группировок Шамиля Басаева и Хаттаба.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края — гражданина России Ярбулдыева Рустама, 1977 года рождения, не понёсшего за это уголовного наказания», — говорится в релизе ведомства.

Ранее ИА Регнум также сообщало о задержании двух участников нападения на Дагестан. Ими оказались также уроженцы Ставропольского края Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев. По данным следствия, они по своей воле вступили в банду Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район. Ещё двоих фигурантов задержали также в мае 2022 года. Следствие получило доказательства причастности к нападению уроженцев Ставрополья Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Задержанные добровольно участвовали в терактах, среди которых также было и вторжение в Дагестан.

Террористические формирования Басаева и Хаттаба в 1999 году вторглась в Ботлихский район Дагестана, где в ходе нападения убили более 280 и ранили более 800 военнослужащих и правоохранителей, а также гражданских лиц. Там они захватили сёла Ансалта, Рахата, Тандо, Шодрода, Годобери и объявили о начале операции «Имам Гази-Магомед».