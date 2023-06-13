Варшава, 13 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Зависимость Польши от США приобрела нездоровую форму. Как сообщили РИА Новости, такое мнение высказал Лешек Сыкульский, политолог и один из организаторов «Польского антивоенного движения».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы против подчинения польской внешней политики, оборонной политики и политики безопасности интересам Вашингтона», — считает Сыкульский.

Политолог добавил, что готовит фильм с рабочим названием «Стоп американизация Польши», который покажет, насколько глубоко государственный аппарат Польши зависит от США. Эту тему он назвал одной из самых важных проблем не только для безопасности Польши, но и для европейской системы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае «Польское антивоенное движение» выразило готовность выдвинуть кандидатов для участия в парламентских выборах осенью 2023 года. Его лидеры — политологи Лешек Сыкульский и Себастиан Питонь считают украинский конфликт «американской войной». Они также назвали военную поддержку Украины агрессивной восточной политикой, направленной против России.

Позже Сыкульский сообщил, что Польша создаст движение для установления дружеских отношений с Москвой. Он добавил, что уже осенью пройдут первые мероприятия.