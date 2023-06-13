Копенгаген, 13 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Власти Дании могут приобрести партии подводных лодок, чтобы укрепить военно-морской потенциал и вести слежку за российскими военными в акватории Балтийского моря. Об этом 13 июня сообщил американский портал Breaking Defense со ссылкой на слова главы внешнеполитического комитета парламента королевства Майкла Ааструпа Йенсена.

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Как отметил Йенсен, Дания выгодно расположена стратегически и из-за этого российские корабли должны следовать через датские воды, выходя из Санкт-Петербурга или Калининграда.

«Поэтому нам необходимо усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом», — сказал он.

Глава внешнеполитического комитета парламента добавил, что в датском парламенте ведут активное обсуждение возможности закупки подлодок, а также рассматривают возможность передачи функции усиленной охраны своих территориальных вод военным флотам союзных стран. При этом он не уточнил, каких именно.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня ряд экспертов заявил, что военные учения ВВС НАТО Air Defender станут самыми масштабными такими манёврами с момента окончания холодной войны и являются сигналом альянса для России. По их словам, одной из главных целей названных военных учений является сдерживание России на фоне неопределённой ситуации в конфликте на Украине.