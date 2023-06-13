Тверь, 13 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Развитие системы скорой медицинской помощи в Верхневолжье стало основной темой заседания правительства Тверской области, которое 13 июня провёл губернатор Игорь Руденя. Существенное улучшение доступности и качества медицинской помощи в регионах России — задача, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Верхневолжья Игорь Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи

«Успех нашей работы будет зависеть от кадрового потенциала, укомплектованности службы, системы мотивации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. В связи с нормализацией эпидемиологической обстановки постепенно снижается количество вызовов скорой помощи. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы существенно повысить качество работы нашего основного института здравоохранения», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона обозначил ключевые задачи развития службы скорой медицинской помощи — укрепление кадрового состава, материально-техническое обеспечение подразделений, организация обратной связи с населением по вопросам работы СМП, актуализация маршрутизации экипажей. В частности, по поручению губернатора изменена маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Калязина — теперь вместо Бежецка они будут доставляться в Тверь.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, Игорь Руденя поручил региональному Минздраву проанализировать маршрутизацию пациентов с определёнными заболеваниями в других муниципалитетах. Губернатор подчеркнул: больные должны доставляться в те лечебные учреждения, где им может быть оказана высокотехнологичная помощь. В 2022 году в Тверской области был завершён процесс централизации службы скорой медицинской помощи. В Верхневолжье функционирует Единый диспетчерский центр, принимающий вызовы на всей территории региона.

В структуру СМП в Тверской области входит 6 городских и 6 областных подстанций, 34 поста. Все бригады работают в единой информационном поле под контролем врачей и специалистов Единого диспетчерского центра. Разработана схема территориального планирования при оказании скорой помощи, созданы пять медицинских округов. Основная задача — обеспечить максимально оперативную госпитализацию пациентов с экстренными показаниями в учреждения здравоохранения.

За последние три года сократилось время доездов бригад СМП на вызовы. По сравнению с 2021 годом уменьшается время доезда на ДТП. В условиях большой протяженности автодорожной сети, прохождения по территории региона трёх федеральных трасс приоритетной задачей остается прибытие бригад на все такие происшествия в нормативные сроки. Глава региона поручил обеспечить федеральные трассы дополнительными бригадами СМП.

Ежедневно в Тверской области работают не менее 110 экипажей скорой помощи. На данный момент в службе трудится более 1000 специалистов, включая врачей, средний и младший медицинский персонал. Планируется, что в этом году на работу придут не менее 20 выпускников Тверского медицинского колледжа. Для привлечения специалистов в СМП из регионального бюджета предусмотрены единовременные выплаты молодым врачам скорой медицинской помощи в размере 1,5 млн рублей, выплаты при заключении целевых договоров, ведётся профориентационная работа с выпускниками. С 2023 года установлена специальная ежемесячная выплата для медиков, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь. Для повышения квалификации медиков службы действует учебный центр СМП.

В муниципалитетах разработаны дополнительные социальные гарантии для медицинских работников. Так, в Сандовском округе предоставляется служебное жилье или компенсация за найм жилья, в Вышневолоцком компенсируются затраты на проезд до места работы и обратно, в Рамешковском дети медработников имеют первоочередное право на места в дошкольных учреждениях, в Осташковском — могут бесплатно посещать культурно-массовые мероприятия, в Нелидовском предусмотрено льготное посещение детьми спортивных секций.

Важной задачей является укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, обновление автопарка. В настоящее время в работе задействовано 169 автомобилей СМП. С момента централизации была приобретена 61 новая машина. Весь выездной персонал СМП обеспечен фирменной одеждой. В зданиях подстанций и на постах ведутся ремонты.

Губернатором поставлены задачи по обеспечению машин СМП возможностями телемедицины, организации переобучения медицинских работников, желающих перейти на работу в службу скорой медицинской помощи.

Также Игорь Руденя поручил увеличить количество дежурных бригад скорой медицинской помощи на летний период, когда регион становится точкой притяжения дачников и туристов. Как отметил глава региона, такое сезонное увеличение бригад СМП будет практиковаться ежегодно с 1 мая по 1 октября.